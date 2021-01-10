أحمد السقا يتصدر "التريند" بعد تأجيل فيلمه الجديد.. تعرف على السبب

أحمد السقا تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهوره مع الفنان اسر ياسين في كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "السرب"، حيث قرر تأجيل مشاهده في الفيلم من أجل تصوير مسلسله الجديد الذي من المقرر أن يخوض به السبق الدرامي في رمضان 2021 "نسل الأغراب"، وبعدها سيتم العودة للتصوير مرة أخرى.

أحمد السقا في السرب اشعل الفنان أحمد السقا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره مع الفنان آسر ياسين، بصورة فريدة جابت منصات السوشيال ميديا لتلفت الأنظار. انهى السقا تصوير أسبوع كامل من فيلم السرب بصحبة الفنانين قصي الخولي وآسر ياسين، فمع انتشار تلك الصورة للثنائي تحمس الجمهور لطرح الفيلم الذي سيكون له طابع خاص بسبب وجود طاقم العمل المميز في الفيلم. انهى السقا تصوير أسبوع كامل من فيلم السرب بصحبة الفنانين قصي الخولي وآسر ياسين، فمع انتشار تلك الصورة للثنائي تحمس الجمهور لطرح الفيلم الذي سيكون له طابع خاص بسبب وجود طاقم العمل المميز في الفيلم.

تتمحور أحداث الفيلم حول الضربة الجوية التي قدمتها القوات الجوية في ليبيا خلال الفترة الماضية، بعدما قام الجيش المصري بالثأر من داعش، حيث يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا وآسر ياسين ومحمود عبدالمغني وعمرو عبدالجليل، وقصي الخولي، وباقة لامعة من نجوم الفن، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا في نسل الأغراب

يستمر الفنان أحمد السقا في تصوير مشاهده داخل مسلسل نسل الأغراب الذي يتم تصويره في فيلا أشرف عبدالباقى، ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير، لتصل إلى 15 ساعة يوميا، للوصول إلى عمليات مونتاج الحلقات الأولى. يضم مسلسل نسل الأغراب يضم عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وإنجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.