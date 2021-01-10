بعد وفاتها.. حسن الرداد يغير صورة بروفايل الفيسبوك ويضع صورته مع والدته

قام حسن الرداد بتغيير صورة البروفايل الخاصة بصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ليضع صورته مع والدته عقب إعلان خبر وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 10 يناير.

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حسن الرداد بعد وفاة والدته: سلميلي على فادي وبابا



ويذكر أن حسن الرداد أعلن عن خبر وفاة والدته في الساعات الأولى من يوم الأحد وبكلمات حزيمة ودعها وكتب عبر صفحاته بالسوشيال ميديا:"توفت الى رحمة الله تعالى احن واطيب أم فى الدنيا السيدة /فادية الرداد..مع السلامة يا اغلى واطيب أم فى الدنيا..سلميلي على فادي و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب..إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن المعروف عن حسن الرداد أن علاقته قوية جدًا بوالدته خاصة بعد وفاة والده وأخيه فادي، لتزداد علاقتهم قوة وحب، ليصبح رحيلها صدمة كبيرة ووجع يسكن بقلبه باستمرار.

موعد صلاة جنازة والدة حسن الرداد



وعن موعد صلاة جنازة والدة حسن الرداد فقرر أن تكون بدمياط "بلدهم"، وأعلن عن تفاصيل الجنازة وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون...إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتي السيدة/فادية الرداد، بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط، يوم الأحد الموافق 10 يناير...فراقك يا أمي صعب عليا مع السلامة يا حبيبتي".

النجوم لحسن الرداد: الله يصبرك فراق الأم صعب



وتفاعل زملاء الرداد من الوسط الفني مع الصور التي نشرها عبر حساباته المختلفة ومنهم الفنانة اللبنانية مايا دياب التي قالت:"يا حسن، البقاء لله وانا عارفة كانت ايه بالنسبة لك،ربنا يصبرك ويقويك يا رب فراق الأم صعب"، وعلق الفنان عباس أبو الحسن:"البقاء لله ولا حول ولا قوة الا بالله . ربنا يرحمها ويسكنها جناته..شد حيلك يا حسن وطولة العمر لك".

هيدي كرم وهند صبري ينعوا والدة حسن الرداد



فيما علقت الفنانة هيدي كرم:"البقاء لله يا حسن ... ربنا يصبرك و يقويك على فراق اغلى الناس"، وأضاف المطرب أحمد جمال:"إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبرك على فراقها يا حبيبي"، وكتبت الفنانة هند صبري:"البقية في حياتك يا حسن .. الله يرحمها و يصبر قلبكم في الجنة ونعيمها إن شاء الله".