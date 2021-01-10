اتحاد الكرة يستنجد بوزير الرياضة لإنقاذ "الفار"

طالبت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن تتحمل الوزارة تكاليف تقنية "الفار" في مباريات الدوري والكأس.

ويأتي ذلك بعدما رفضت كافة الأندية تحمل تكاليف تقنية الفار، كما رفضوا فكرة إلغاء التقنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة مع مندوبي الأندية المصرية منذ أيام.

وإذا لم يسدد اتحاد الكرة المصري المستحقات المتأخرة للشركة المسئولة عن تقنية الفار بحلول أخر شهر يناير الجاري، ستسحب الشركة التقنية، وتعود الكرة المصرية مرة أخرى بدون فار.

وشهد اجتماع اللجنة الثلاثية بأندية الدوري المصري، اتفاق مسؤولي اللجنة مع مندوبي الأندية اتفاق الطرفين على ضرورة استكمال التقنية على الأراضي المصرية، خاصةً وأن مصر الوحيدة في أفريقيا التي تطبق تقنية الفار بجانب دولة المغرب.

انتخابات اتحاد الكرة



كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أن انتخابات الجبلاية ستقام عقب دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو والمقرر إقامتها في يونيو المقبل، بالرغم من رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في إقامة الانتخابات في آخر يناير الحالي.

وتنتظر اللجنة الثلاثية قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء برفض إجراء أي انتخابات في الفترة المقبلة، وعدم استثناء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد، من قرار منع إقامة الجمعيات العمومية بسبب انتشاء فيروس كورونا.

وقامت اللجنة الثلاثية بإرسال خطة لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإقامة انتخابات في يوم 31 يناير، والتي يستمر المجلس المنتخب على إثرها لمدة 4 سنوت، وذلك طبقا لتعليمات الفيفا.

اتحاد الكرة يعلن موعد نهاية الدوري



أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد عن موعد مبدئي تنتهي فيه بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وحددت اللجنة الثلاثية يوم

يوم 30 سبتمبر المقبل، كموعد مبدئي لنهاية موسم الدوري المصري الممتاز.