أسعار الذهب اليوم الأحد 10-1-2021.. استقرار بعد تراجع ضخم

أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 1 -2021، استقرت الأسعار في سوق الصاغة بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية وتوقف حركة البيع والشراء، إلا أن الأسعار شهدت حلة من الأستقرار خلال الساعات القليلة الماضية بعد تراجعها بشكل كبير بعد فترة طويلة من القفزات الجنونية التي شهدتها.

انخفاص أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقر عند 810 جنيهًا للجرام، بعد هبوطه على مدار يومين 23 جنيهًا للجرام، وذلك بسبب توجه المستثمرون والشركات الكبرى لبيع الذهب عالميًا، للاستفادة من عائد السندات في أمريكا.

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير، حيث هبطت أونصة الذهب من 1913 إلى 1848 دولار.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزات متعددة على مدار الفترة الماضية، وكذلك خلال عام 2020 الذي اطلق عليه الكثير عام الكورونا ليتأثر الاقتصاد المصري والعالمي بوباء فيروس كورونا، وكذلك أسعار الذهب التي تفاقمت وارتفعت بطريقة جنونية.

توقف سعر الذهب عيار 24 عند 925.25 جنيهًا للجرام، فيما استقر الذهب عيار 18 عند 764.25 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، لتغلق على هبوط بلغت نسبته 3 %.

ضرب السوق المصري حالة من الركود في عمليات البيع والشراء على السواء على مداار الفترة الماضية، بعد تحطيم أسعار الذهب في مصر طموح الشباب في الزواج، إلا أنه عاد ليعطي فرصة من جديد كي يتمكن الشباب من عملية شراء الشبكة.