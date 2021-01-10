درجات الحرارة بمحافظات مصر اليوم الأحد 10 يناير.. تعرف عليها

درجات الحرارة اليوم -أرشيفية

يشهد طقس اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، حالة من الدفء وذلك بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ورياح معتدلة، بجانب طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وذلك وفق تصريحات هيئة الأرصاد الجوية. وتحيا مصر ترصد درجات الحرارة بمختلف المحافظات المصرية درجات الحرارة اليوم الأحد 10 يناير 2021 درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 23



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 21



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 17



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 26



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 28



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 28



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26 درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 21درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 26درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

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