أيمن محسب: البرلمان المقبل سيواجه الكثير من التحديات والتشريعات المهمة

مجلس النواب - أرشيفية
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يمثل كل فئات المجتمع بشكل يليق بها، حيث يضم كافة التخصصات على المستوى الاقتصادى أو التعليمى أو النقابات المهنية أو العمال، وبالتالي أى فرصة لعرض القانون سيكون هناك القدرة الكاملة؛ للمناقشة المكتملة لإصدار القانون بما يليق بطموحات وآمال الشعب، وسيمثل صوت جاد وقوى ومعبر لقوى الشعب، وسيكون من أقوى المجالس الداعمة للقوى الشعبية لدعم نهضة مصر.
أيمن محسب: يستعرض التشريعات التى لها أولويةوأضاف أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن هناك عدد من التشريعات التي سيكون لها أولوية قصوى خلال الفصل التشريعي الثاني، وفى مقدمتها تلك المتعلقة بالمنظومة الصحية، والاقتصادية، والاستثمارية، والدعم، وكافة القضايا التي تخص المواطنين وفى المقدمة قانون المحليات، الذى يحظى باهتمام خاص لما يمثله من تطبيق اللامركزية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول غير المستغلة للمحافظات لتخفيف كاهل الأعباء عن الموازنة العامة وفى نفس الوقت الانتهاء من المشروعات العالقة في المحافظات المختلفة.
أيمن محسب يثنى على الإجراءات الصحية بالمجلسوأشاد عضو مجلس النواب،يمن محسب، بحجم الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لضمان سلامة الجميع، والمتمثلة في عقد الجلسة الافتتاحية على أكثر من جلسة وأداء القسم على مرحلتين، في خطوة تحسب للأمين العام، حيث سبق وأن تم اتخاذ خطوات جادة بالمثل فى حفل استخراج كارنيهات العضوية، وهذا هو عهدنا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة خلال الأزمة الأخيرة، وأن مجلس النواب مؤسسة من مؤسسات الدولة.
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وأكد "محسب"، أن المواطنين ينتظرون المزيد من برلمان 2021، سواء على صعيد الخدمات أو التشريعات، ووجود برلمان بهذه التركيبة سيكون له دور كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل كبير، إلى جانب وجود الغرفة التشريعية الثانية، وكل هذا سيكون له دور كبير في إثراء المناقشات تحت القبة لصالح الوطن والمواطن.
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