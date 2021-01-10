أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021.. الطماطم تسجل 6 جنيهات

تراوحت أسعار الطماطم، بين 5 لـ 6 جنيهات في الأسواق، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.

سجل سعر الليمون البلد ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.

أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.