أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021.. الطماطم تسجل 6 جنيهات

اسعار الخضروات والفاكهة- ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق لتهدأ وتعطي فرصة لربة المنزل إقتناء جميع ما يلزمها، وذلك بعدما شهد السوق حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة االماضية وارتفاع عدد كبير من الأسعار منها سعر الطماطم الذي قفز بطريقة جنونية.
تبحث السيدات دائمًا عن أسعار الخضروات والفاكهة، وخاصة قبل التوجه إلى السوق لمعرفة متوسط لاسعر المتداول كي لا تقع فريسة سهلة أمام جشع التجار وسيطرتهم على الأسواق عن طريقة أسعارهم الاستغلالية، التي دائمًا ما تتصدر المشهد إن كان هناك أزمة.
دوت الخليج يقدم لك أخر الأسعار المتداولة في الأسواق وفقًا لآخر تحديث، وذلك للحد من مجاراه استغلال التاجر للظروف التي نعيشها.
أسعار الخضروات اليوم
تراوحت أسعار الطماطم، بين 5 لـ 6 جنيهات في الأسواق، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.
سعر الليمون في الأسواق
سجل سعر الليمون البلد ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا، ووصلت سعر الفراولة إلى 10 جنيهات.
ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات، تراواحت سعر الجوافة بين 5 إلى 7 جنيهات.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت حالة من التذبذب على مدار الفترة الماضية، واستغلال التجار أزمة فيروس كورونا لرفع العديد من أسعار الخضروات والفاكهة.
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