من هي الحاجه سعيدة المتبرعة بربع مليون لصندوق دوت الخليج

سعيدة محمد محمد، من محافظة الشرقية قررت أمس الجمعة التبرع لصندوق دوت الخليج، بربع مليون جنية، لدعمه ومساندته فى الجهود التى تتم من جانبه فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير لقاح كورونا بعد أن يتم التعاقد بشأنه مع كبري الشركات المتخصصة فى إنتاجه وتوريده لكافة دول العالم.

من هي سيدة الشرقية بعد تبرعها بربع مليون جنية لصندوق دوت الخليج

سيدة الشرقية صاحبة الـ8 أولاد والعديد من الأحفاد قالت أنها تريد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسليم هذا التبرع له، مؤكدة علي أن الرئيس السيسي يقوم بجهود مقدرة فى البناء والتطوير والإهتمام بالشعب المصري، مشيرة إلي أنه رأت أن تتبرع بهذا المبلغ من أجل مصر ومن أجل الرئيس السيسي حتى يساهم فى توفير متطالبات المصابين بكورونا.

سيدة الشرقية ليست الأولي أن تقوم بهذا التبرع حيث هناك العديد من النماذج التى تبرعت لصندوق دوت الخليج علي مدار السنوات الماضية دعما لجهود الدولة المصرية وما يتم فيها من تحركات مقدرة علي مستوي التنمية والتطوير، بجانب الدور المجتمعي الذي يتم فى دعم المواطنينن وتخفيف الأعباء عنهم فى ضوء الأزمات التى يتعرضوا لها والتى يأتي أخرها أزمة كورونا وتداعياتها السلبية علي الجميع.

صندوق دوت الخليج وتوفير لقاح كورونا

سبق السيدة سعيدة أيضا العديد من نماذج رجال الأعمال وقيادات المجتمع الأهلي فى مصر، التبرع لصندوق دوت الخليج علي مدار الأيام الماضية حيث منهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدين علي دعمهم الكامل لصندوق دوت الخليج فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الذي يضع صجة المواطنين فى المقام الأول والأخير دائما.

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النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، ومقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري، عبر عن إعجابه لتصرف السيدة سعيده التى تبرعت بربع مليون جنية لصندوق دوت الخليج، مؤكدا علي أن مثل هذه التصرفات مقدرة، مشيرا إلي أن الأمر لو بيده سيساعدها فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن طلبت السيدة سعيده لقاء الرئيس السيسي حتي تسلمه هذا التبرع بيده .

صندوق دوت الخليج يقوم بجهود اجتماعية دائما ما تلقي دعم المواطنين والمسؤولين وخاصة علي الجانب المجتمعي لدعم فئات المجتمعات المختلفة والتخفيف عليهم من تداعيات أي تأثيرات سلبية بمختلف المستويات ومن ثم التبرع له يكون من مختلف الفئات وليس رجال الأعمال ورموز المجتمع المدني فقط.