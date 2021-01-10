خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بنواقص الأدوية.. "تعرف عليها"

أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية “15301"، وسيتم من خلاله بدءًا من اليوم، تقديم خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها - كمرحلة أولى؛ حيث سيتم تلقى الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أى مستحضرات دوائية على مدار الساعة وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق العاشر من يناير ٢٠٢١.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية للتيسير على المواطنين وفتح سبل تواصل مستمرة مع المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية والمتابعة الدائمة والمستمرة لآليات تداول تلك المستحضرات.

هيئة الدواء المصرية

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.