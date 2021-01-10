أسعار العملات العربية والجنبية اليوم الأحد 10 يناير 2021

لاقت أسعار العملات العربية والأجنبية وفق أخر تحديث للبنك المركزي عبر موقعه الرسمي استقرار استمر لأيام، وارجع البعض السبب في حالة الاستقرار لغياب التعاملات بشكل كبير منذ يوم الخميس الموافق 7 يناير، نظرًا كونه أجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة للأجازة الاسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت.

استقرار أسعار الحديد ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 10 يناير 2021

دوت الخليج تنشر أخر تحديث للبنك المركزي لأسعار الصرف الرسمية الخاصة بالعملات العربية والأجنبية وذلك بالجنيه والتي جاءت كالتالي



أسعار العملات الأجنبية وفق البنك المركزي

أسعار العملات العربية وفق البنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي سعر 15.61 جنيه للشراء، و 15.75 للبيع.وحقق الجنيه الاسترليني سعر 21.311 جنيه للشراء، وللبيع 21.495 جنيه.وبلغ سعر شراء اليورو 19.28 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.44 جنيه.وحقق سعر الشراء لـ الكرون النرويجي 1.85 جنيه، وسعر البيع 1.87 جنيه.ووصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.82جنيه، وللبيع 17.98 جنيه.بينما الين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.19، وسعر البيع 15.32 جنيه.فيما سجل سعر الدولار الكندي 12.33 جنيه للشراء، و 12.437 جنيه للبيع.وجاء سعر اليوان الصيني الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع.أما سعر الكرون الدانماركي 2.59 جنيه، وسعر البيع 2.61 جنيه.بلغ سعر الدينار الكويتي 51.48 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.93 جنيه.ووصل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه.وشراء الدينار البحريني يصل إلى 41.42 جنيه ، والبيع كان 41.91 جنيه.فيما وحقق الدرهم الإماراتي سعر 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.والريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.56 جنيه، و 40.91 جنيه للبيع.وشراء الدينار الأردني 21.99 جنيه، وسعر البيع 22.24 جنيه.وجاء سعر والريال القطري سعر الشراء 4.28 جنيه، والبيع 4.327 جنيه.