أحمد مهنى: توجيه الرئيس بزيادة الاحتياطي اليومي من الأكسجين يمنع حدوث الكوارث

ثمّن النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب الحرية المصرى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن زيادة الاحتياطي اليومي من الأكسجين الطبي، لتأمين احتياجات المُستشفيات منه.

أحمد مهنى: الزيادة من شأنها منع الكوارث

وأكد عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، أن توافر احتياطي من الأكسجين، سيمنع حدوث أى كوارث داخل غرف العناية المركزة، ويُنقذ حياة المئات من المرضى المصابين، خاصةً في ظل تزايد عدد الحالات يوميا تزامنا مع الموجة الثانية.

أحمد مهنى: المستشفيات مستعدة لأى طارئ

وأشاد عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، بمتابعة الحكومة على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، التي سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين.

وأضاف أمين عام الحرية، أحمد مهنى، أن متابعة هذا الملف بشكل جيد سيجعل المستشفيات قادرة على الاستجابة لأي طارئ في أي مكان، لافتا إلى أن هذا يفرض ضرورة العمل على وضع تصور كامل لمنع حدوث أى أزمة والتنسيق مع كل الجهات لوصول الأكسجين إلى مخازنه المخصصة بالمستشفيات.

هذا وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أعلنت فى وقت سابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بدعم المستشفيات المخصصة للعزل بزيادة الاحتياطى اليومى من الأكسجين، الأمر الذى نال إشادة كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب، والزيادة تبلغ 300 ألف لتر يوميًا.