لتلقي شكاوى نقص المستحضرات الطبية.. تدشين الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15301

أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الخط الساخن "15301"، والذي سيتم من خلاله بدءًا من اليوم، الأحد، تقديم خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن توافرها، كمرحلة أولى؛ حيث سيتم تلقى الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أى مستحضرات دوائية على مدار الساعة.
وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية للتيسير على المواطنين وفتح سبل تواصل مستمرة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية والمتابعة الدائمة والمستمرة لآليات تداول تلك المستحضرات.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصرية؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.
وأشار إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة، وأن مسئولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها.
وأوضح أن هيئة الدواء تعمل حاليًا من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك المستشفيات الحكومية، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.
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