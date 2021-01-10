وزير الكهرباء عن أخطاء الفواتير: لا أنكرها واللي له حق هياخده

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد المشتركين تعدى 37 مليون مشترك منهم حوالي 10 ملايين مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع.

وتابع شاكر في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن ذلك يعنى أنه يتم إصدار فواتير لحوالي 30 مليون مشترك، يتم مراجعتها بكل دقة قبل أن تصل ليد المواطن.

وأكد شاكر أنه لا يمكن لأى شخص إنكار وجود أخطاء بفواتير استهلاك الكهرباء، خاصةً أن العنصر البشرى مازال له دور فى إصدار الفاتورة ومراجعتها، معقبا "أي حد عنده شكوى هتتحل واللي ليه حق هياخده".

ولفت إلى أن أخطاء الفواتير اختفت بنسبة كبيرة خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي يعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء، سواء عن طريق كشاف شعاع أو عن طريق المواطن بنفسه

وأوضح شاكر أن مشاكل فواتير الاستهلاك لن تحل نهائيا إلا بعد ميكنة القطاع بالكامل وانتهاء تدخل العنصر البشرى في عملية تسجيل و إصدار فاتورة الكهرباء، موضحا أن الوزارة حريصة على تلقى كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت وهناك عدة قنوات لذلك حتى أنني اتلقى العديد من الشكاوى على هاتفي الخاص .

وتابع "شاكر" أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بدلا من العداد التقليدي.