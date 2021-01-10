اليوم.. اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري حول سد النهضة

تستأنف مساء اليوم، الأحد، المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث يبدأ اليوم لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

من جهته، أكد السودان خلال اجتماعه بخبراء الاتحاد الأفريقي رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق حول سد النهضة على مراحل، وطالب بالتوصل لاتفاق شامل يعالج جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة.

كما طالب الوفد السوداني بأن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا قياديًا وأكثر فعالية في التفاوض.

ويرى خبراء أن غياب المعلومات والتنسيق المسبق بين الدول المتشاطئة سيؤدي إلى تكرار مشكلات حدثت في عام الملء الأول.

وتتطلع جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع في إحداث التوافق المطلوب.