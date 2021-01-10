نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد مشترك يبحث الاستفادة بمنطقة خدمات "المتحف الآتوني بالمنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وفد من وزارة السياحة والآثار، والمعهد الهولندي بالقاهرة المتحف الآتوني بالمنيا للوقوف على آخر مستجدات الأعمال به وبحث تطويره.

وشهد الجولة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ‎والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وداليا داود مسئول الثقافة والتنمية بالسفارة الهولندية، والدكتورة مي الإبراشي من مكتب مجاورة، وجمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى.

وتم بحث إمكانية استغلال منطقة البازارت والكافتيريات والممشى والساحات الفارغة الممتدة على طول نهر النيل، لتقديم الخدمات السياحية للزائرين لكي تكون تجربتهم ممتعة وثرية بالمعلومات عن الحضارة المصرية العريقة، وذلك في إطار دمج السياحة الثقافية بالترفيهية.

كما تم مناقشة بحث سبل التعاون للترويج للمواقع الأثرية والمتاحف والمزارات السياحية بالمحافظة، وذلك من خلال تحديث خريطة المزارات السياحية ووضع لوحات إعلانية للترويج لها وللمزارات، بالشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة.

ومتحف المنيا فهو يقع في موقع متميز ويطل على مشهد خلاب للنيل ويعد أيقونة للمحافظة، فهو يضم ممشى داخلي يطل على النيل بمساحة ١٠.٠٠٠م تقريباً، وعدد ٤ مراسي بمستويات مختلفة، وبحيرات صناعية بمساحة ٥٠٠٠ م٢، كما تبلغ المساحات الخضراء به ٧٠.٠٠٠ م٢، ويحتوي على منطقة خدمات تتكون من مركز للمؤتمرات وسينما ومسرح، ومكتبة، ومبنى للبازارات يضم من ١٩ بازار على مساحة ٢٠٠٠ م٢، وكافيتريا تتوسط المتحف بمساحة ١٥٠٠ م٢، وجراج بمساحة ٣٥٠٠ م٢.