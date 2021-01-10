نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون 2021 يناير لعملاء التليفون الأرضي المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون 2021 توفرها شركة المصرية للاتصالات، لعملاء خدمات التليفون الأرضي بمصر، حيث تقوم شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن قيمة الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني للعملاء، ويمكن للعميل الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية الخاصة بشهر يناير 2021 برقم التليفون الأرضي وكود أو مفتاح التليفون فقط، عبر رابط المصرية للاتصالات billing.te.eg.

فاتورة التليفون 2021

تقوم المصرية للاتصالات بإصدار فواتير الهاتف الأرضي الربع سنوية كل 3 أشهر، حيث تقوم الشركة بإعلان الفواتير يوم 15 بالشهر، وتمنح العملاء فترة سداد حتى 15 من الشهر التالي لمدة شهر، بعدها تقوم الشركة بتطبيق غرامة مالية على المتأخرين في السداد، والاستعلام عن الفاتورة تعد من أهم الخدمات الإلكترونية المتاحة للعملاء عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وتعد شركة المصرية للاتصالات من أهم شركات الاتصالات في مصر، والتي تقوم بتوفير خدمات الاتصالات والهاتف المحمول والتليفون الأرضي والانترنت المنزلي لقاعدة عريضة من العملاء، حيث تقدر أعداد عملاء الشركة بالملايين، كما تمتلك الشركة العديد من الفروع خارج البلاد.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2021

تتيح شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الإلكتروني، إمكانية الاستعلام عن الفاتورة لعملاء التليفون المنزلي التابعين للشركة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع خطوات استعلام الفاتورة البسيطة التالية: