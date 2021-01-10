مبادرة صوتك مسموع: حل 95% من شكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - استعرض اللواء محمود شعراوى تقريراً حول استجابة مبادرة "صوتك مسموع" لشكاوى المواطنين وأهم ماحققته خلال عام 2020 فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها من المواطنين.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة مما يعد دليلاً على ثقة المواطنين بـ"صوتك مسموع " نتيجة تفاعل فرق العمل التى تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها.

وتعد مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر 2018 برعاية رئيس مجلس الوزراء أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على متابعتها يومياً، ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة نظراً لاختلافها عن أى آلية سابقة لاستقبال شكاوى المواطنين، نظراً لإعتمادها على أبسط الطرق الغير تقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك و"الواتس اب" للتيسير على المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.

وقال شعراوى، إن نتائج التقرير الذى تلقاه عن عمل المبادرة أشار إلى تلقيها حوالى 160.6 ألف رسالة تضمنت 26.4 ألف شكوى وتم الرد على 25.6 ألف شكوى بنسبة 95% ويجرى حل 1292 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، ما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عام 2020 حوالى 135.5 ألف رسالة منها 19 ألف 830 شكوى تم حل 19 ألف و307 شكاوى بنسبة 97.4% ويجرى حل 523 شكوى.

كما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 320 شكوى تم حلها بنسبة 89%، أما صفحة المبادرة على موقع "فيسبوك"، والتى يتابعها أكثر من 44 ألف شخص فورد إليها 6288 شكوى تم حلها بنسبة 88%، وتلقى الخط الساخن 2751 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة من بينهم 30 مقترحاً وتم دراستها مع المسئولين بالوزارة والمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بجميع الآليات التى تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الى أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوكhttps://www.facebook.com/sotakmasmwo/?ref=bookmarks.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بفتح قنوات للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاوهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.