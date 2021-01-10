قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة مساء الإثنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن "المنطقة الصناعية بالعباسية، شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما، مجمع المدارس، مسجد الرحمن الرحيم، مستشفى الزهراء، شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة، شارع الشيخ عبدالله، شارع نادى المياه، شارع الفردوس، مستشفى القوات الجوية".





كما أعلنت ضعفها عن باقى مناطق العباسية ومنطقة الجمالية، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 لمدة 8 ساعات، وذلك نظرا لأعمال تطوير محور الفردوس، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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