التخطيط تعلن فتح باب الاكتتاب فى صندوق سيولة النقدى

ومن المتوقع، أن تنتهى فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهى المدة القانونية الأدنى لتلقى الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار فى هذا النوع من الصناديق.
وأضافت السعيد، أن حجم الإصدار المستهدف لصندوق "سيولة" هو من 50 إلى 100 مليون جنيه يتم استثمارها فى أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الإدخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.
ويعد "سيولة" هو أول صندوق نقدى يستثمر أمواله فى القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.
الجدير بالذكر، أن صندوق "سيولة" النقدى هو أول صندوق مؤسس من قبل مديرى الاستثمار، وهو ذو عائد يومى تراكمى يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومى.
ويمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق إلكترونياً عن طريق شركة "عربية أون لاين" المملوكة لـ"إن آى كابيتال" بالإضافة الى شركة "مباشر"، بينما تتولى "إن آى كابيتال" الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.
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