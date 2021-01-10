المالية: توثيق «ذاكرة مصر» لبناء الوعى الوطنى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود مصلحة الخزانة العامة وسك العملة فى توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال بناء الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة فى الخمس سنوات الماضية.





وتجسدت هذه الإنجازات بمشروعات قومية كبرى تُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موجهًا باستدامة تعظيم هذه الجهود عبر الإسهام الفعال فى تخليدها بواسطة سك هذه المشروعات التاريخية الرائدة على العملات المتداولة والتذكارية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، على النحو الذى حدده القانون.

قال اللواء حسام خضر، رئيس المصلحة، إنه تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح «سك» كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: "العاصمة الإدارية، والريف المصرى الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومى للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبى"، وقد تم سك عشرة مشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم إصدار كتاب توثيقى يرصد المشروعات القومية التى أنجزتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية، ويستعرض العملات التى تم سك مشروعات عليها والتصميمات المقترح سك كل منها على المشروعات الأخرى.

وأشار إلى أن منافذ بيع العملات التذكارية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أن هناك متحفًا متفردًا يُوثق تاريخ العملات المتداولة والتذكارية فى مصر، والإنجازات المعمارية، ويحرص الكثيرون على زيارته والتعرف على مقتنياته.