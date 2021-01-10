محافظ الإسكندرية يباشر عمله بمكتبه عقب تعافيه من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، فى أول تصريح له عقب عودته لعمله، إن أولويتنا الفترة المقبلة هى مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، ومواصلة حملات الإجراءات الاحترازية والتصدى لكل أشكال المخالفات، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمواطنى الإسكندرية.

وأوضح الشريف أنه خلال فترة العزل المنزلى كان حريصا على المتابعة اليومية لآلية سير العمل بالديوان العام والأحياء والمديريات وجميع الجهات المحلية التابعة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع التنفيذيين، وكذلك متابعة تنفيذ كل المشروعات التى تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

وتوجه الشريف، بالشكر والتقدير لجميع القيادات والتنفيذيين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.