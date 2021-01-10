مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بسبب الشبورة بالمنوفية.. صور

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لقى منذ قليل 3 أشخاص مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمى، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص ونتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بسبب الشبورة المائية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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