ضياء رشوان: 115 قمة و1000 لقاء دولي للرئيس أعادت التوازن لعلاقات مصر الخارجية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للسياسة الخارجية لمصر مكانتها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أعاد التوازن لشبكة علاقات مصر الدولية مع جميع القوى والمجموعات الدولية، مع أولوية واضحة للعلاقات مع العالم العربي والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التحليل الإحصائي للزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس خلال العام السادس لتوليه المسئولية، وكذلك لمجمل السنوات الست الماضية يؤكد هذه الحقيقة، حيث قام الرئيس بنحو 115 زيارة خارجية شملت 46 دولة في أنحاء العالم على مدى 6 سنوات، كما عقد نحو 1000 اجتماع مع القادة والزعماء والمسئولين الزائرين لمصر خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك بمناسبة إصدار الهيئة العامة للاستعلامات للعام السادس على التوالي الكتاب التوثيقي " الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي" مع قراءة تحليلية لمواقف وخطب وتصريحات الرئيس بشان القضايا الدولية وذلك خلال العام من 9/6/2019 إلى 8/6/2020.

ويوثق الكتاب، الحقائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بزيارات الرئيس الخارجية، ومقابلاته واجتماعاته مع المسئولين الزائرين لمصر، وقضايا السياسة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية لمصر في خطب وتصريحاته.

وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن الرئيس السيسي هو الزعيم الوحيد في العالم الذي شارك في خلال عام واحد في (27) قمة جماعية أو مصغرة أو ثلاثية على المستوى الاقليمي والدولي، في قارات العالم المختلفة (أفريقيا – آسيا – أوروبا – أمريكا الشمالية) ومنها (6) قمم شارك فيها الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإجـراء (20) اتصالًا هاتفيًا خلال اجتياح جائحة فيروس كرونا المستجد للعالم، كل ذلك في عام واحد من يونيه 2019 – يونيه 2020.

وأشار ضياء رشوان أيضًا إلى أن الرئيس السيسي قام خلال هذا العام ب (14) زيارة خارجية شملت 12 دولة في أربع من قارات العالم هي أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، عقد خلالها (64) اجتماع قمة ومباحثات ثنائية مع زعماء وقادة ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم، إلى جانب عشرات اللقاءات مع قيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

كما عقد الرئيس (96) اجتماعاَ رسميًا مع زعماء وقادة ومسئولين زاروا مصر في تلك الفترة من بينهم (25) ملكًا ورئيسًا أو نائب رئيس أو رئيس وزراء من مناطق العالم المختلفة.

واوضح أن الكتاب يتناول رصد وتوثيق الزيارات والجولات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام فضلًا عن المشاركات في قمم وفعاليات دولية عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وأيضاَ الاتصالات الهاتفية مع عدد من زعماء العالم، خلال فترة أزمة جائحة "كورونا" العالمية.

وقد شهدت الفترة محل البحث نشاطًا خارجيًا موسعًا للرئيس "السيسي"، تنوعت مقاصدها وتعددت أهدافها ووسائلها، وعكست تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر على الصعيد العالمى والإقليمي وخاصة الإفريقي، حيث كانت مصالح القارة الإفريقية موضع اهتمام كبير من الرئيس واحتلت جزءًا مهمًا من نشاطه الخارجي خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتي استمرت خلال الفترة من فبراير 2019 إلى فبراير 2020.

وكشف كتاب "هيئة الاستعلامات" أن عدد زيارات الرئيس السيسي وجولاته الخارجية هذا العام بلغ (14) زيارة خارجية شملت (12) دولة في (4) قارات هي (أفريقيا - آسيا - أوروبا - أمريكا الشمالية)، وهذه الدول حسب الترتيب الزمني للزيارة هي (بيلاروسيا - رومانيا - اليابان - النيجر - فرنسا - اليابان - الكويت - الولايات المتحدة الأمريكية "نيويورك" - روسيا - الإمارات - ألمانيا - ألمانيا - بريطانيا - إثيوبيا).

وقد احتلت شهور (يونيو وأغسطس ونوفمبر) 2019 صدارة أكثر الشهور كثافة في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة محل البحث وذلك بإجمالي (9) زيارات بمعدل (3) زيارات لكل شهر، زار خلالها (بيلاروسيا - رومانيا - اليابان "مرتين"- فرنسا - الكويت - الإمارات - المانيا "مرتين")، تلاها شهور يوليو 2019، وسبتمبر 2019، وأكتوبر 2019، ثم يناير 2020، وأخيرًا فبراير 202، بمعدل زيارة واحدة لكل منها.