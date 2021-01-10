انت الان تتابع تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 من المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة billing.te.eg والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 توفرها شركة المصرية للاتصالات، لعملاء التليفون الأرضي، حيث يمكن استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقعها الإلكتروني، حيث تقوم الشركة بتوفير الفاتورة الربع سنوية كل 3 أشهر، للعملاء بخطوات بسيطة وسهلة، من خلال خدمة استعلام الفواتير billing.te.eg التي توفرها الشركة للعميل عبر موقعها الإلكتروني، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال موقعنا.

ووفقًا لما أعلنته شركة المصرية للاتصالات، فإن فواتير التليفون الأرضي سيتم إعلانها يوم 15 يناير الجاري، بحيث يمكن لجميع العملاء استعلام قيمة الفاتورة بكل سهولة من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي قمنا بتوفيرها لكم، وللمزيد من خدمات التليفون الأرضي، يمكنكم متابعة هذا التقرير.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير من خلال اتباع الطريقة التالية.

تصدر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية كل فترة 3 شهور، بحيث يتم على مدار العام إصدار الفاتورة في مواعيد: شهر يناير. شهر أبريل. شهر يوليو. شهر أكتوبر

خدمات التليفون الأرضي

شركة المصرية للاتصالات هي الشركة الرائدة بمجال خطوط التليفون الأرضي وخدماته، كالانترنت المنزلي، وتقدم الشركة لعملائها العديد من عروض الاشتراك والاستخدام، والتي تتنوع باختلاف احتياجات العملاء اليومية، وقد نجحت شركة المصرية للاتصالات طوال فترة عملها في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول والهاتف الأرضي، في إرضاء ملايين العملاء بجميع أنحاء مصر.

استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2021

استعلام قيمة فاتورة التليفون الأرضي لعملاء شركة المصرية للاتصالات يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

سداد فاتورة التليفون المنزلي

تتيح المصرية للاتصالات كذلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فواتير التليفون المنزلي للعملاء، بحيث يمكن للعميل الإطلاع على طرق السداد المختلفة واختيار المناسب فيما بينها:

يمكن سداد الفاتورة من خلال السداد الإلكتروني على موقع الشركة. يمكن سداد الفاتورة باللجوء إلى خدمة فوري. يمكن سداد الفاتورة بواسطة البطاقة الائتمانية من ماكينة الصراف الآلي. يمكن سداد الفاتورة بالتوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة.

مفتاح التليفون الأرضي

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021، يحتاج المستفيد من الخدمة لمفتاح التليفون الأرضي أو ما يعرف بالكود، والذي يأتي كالتالي:

المحافظة الكود القاهرة 02 الجيزة 02 القليوبية 013 الإسكندرية 03 الغربية 040 المنوفية 048 الشرقية 055 السويس 062 الإسماعيلية 064 مرسى مطروح 046 بورسعيد 066 شمال سيناء 068 جنوب سيناء 069 الدقهلية 050 البحيرة 045 دمياط 057 كفر الشيخ 047 الوادي الجديد 092 البحر الأحمر 065 الفيوم 084 بني سويف 082 المنيا 086 أسيوط 088 سوهاج 093 الأقصر 095 قنا 096 أسوان 097

موعد إصدار الفاتورة

فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية لشهر يناير 2021، سيتم إصدارها يوم 15 من الشهر الجاري، بحيث يمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة من خلال الدخول على رابط استعلام الفاتورة، واتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بتوضيحها لكم، وللمزيد من الاستفسارات حول الفاتورة وطريقة الاستعلام عنها، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير وسنقوم بالإجابة عنها مباشرة.