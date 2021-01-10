فاتورة التليفون يناير 2021 من المصرية للاتصالات billing.te.eg

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون يناير 2021 نقدمها لكم من شركة المصرية للاتصالات بمصر، يوم 15 يناير الجاري 2021، حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها، العديد من الخدمات الإلكترونية الرائعة، بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت والجهد، ومن بين الخدمات المطروحة للاستفادة، خدمة استعلام فاتورة التليفون المنزلي، والتي توفرها الشركة للعملاء برقم التليفون الأرضي وكود أو مفتاح التليفون الأرضي للمنطقة التابع لها.

فاتورة التليفون يناير 2021

تعلن شركة المصرية للاتصالات في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر” عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية، والتي يتم إصدارها كل فترة 3 شهور من الشركة، بحيث يمكن للعملاء استعلام الفاتورة بعد يوم 15 في الشهر “المواعيد المعلنة”، استعدادًا لسداد الفاتورة خلال فترة شهر من إعلانها، وذلك قبل أن تقوم الشركة بتطبيق غرامة على تأخير سداد الفاتورة، ولسداد الفاتورة، تتيح شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة بكل سهولة، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا التقرير.

ووفقًا لما أعلنته شركة المصرية للاتصالات، فإن فواتير التليفون الأرضي سيتم إعلانها يوم 15 يناير الجاري، بحيث يمكن لجميع العملاء استعلام قيمة الفاتورة بكل سهولة من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي قمنا بتوفيرها لكم، وللمزيد من خدمات التليفون الأرضي، يمكنكم متابعة هذا التقرير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 سيكون متاح يوم 15 بالشهر الجاري، حيث تتيح الشركة لعملائها إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بعد منتصف الشهر، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بعرضها لكم في هذا التقرير، حيث تتيح الشركة لعملائها من خلال موقعها الإلكتروني، العديد من الخدمات، منها خدمة الاستعلام عن الفاتورة، وذلك دون الحاجة للخروج من المنزل.

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير.

تعتبر شركة المصرية للاتصالات رائدة في مجال التليفون الأرضي والخدمات المتعلقة به، حيث توفر الشركة للعملاء العديد من الخدمات التي تتعلق بالهاتف الأرضي كالانترنت المنزلي، وتتيح الشركة للعملاء إمكانية الاشتراك في العديد من الباقات المتنوعة، والتي تختلف بحسب اختلاف احتياجات المستخدمين والعملاء.

استعلام فاتورة التليفون يناير 2021

يمكنكم أعزائي عملاء التليفون الأرضي، استعلام قيمة فاتورة يناير 2021 بداية من يوم 15 يناير الجاري، عبر موقع الشركة الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط المصرية للاتصالات لاستعلام الفاتورة.

قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي في المكان المخصص.

قم بإدخال كود المنطقة التابع لها في المكان المخصص.

قم بالنقر على أظهر الفواتير.

انتظر حتى يتم تحميل الفاتورة.

سداد فاتورة الأرضي 2021

لسداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي 2021، فإن شركة المصرية للاتصالات تتيح لعملائها العديد من الطرق، والتي يمكن للعميل اختيار المناسب فيما بينها، ليتمكن من سداد الفاتورة بكل سهولة:

الطريقة الأولى: يمكن من خلالها سداد الفاتورة بالتوجه لأقرب فرع تابع للشركة وطلب سداد الفواتير من أحد الموظفين بالفرع. الطريقة الثانية: تتيح سداد الفاتورة باستخدام بطاقة الصراف الآلي من أقرب ماكينة لمنزلك. الطريقة الثانية: يمكن من خلالها سداد الفاتورة من خلال خدمة فوري، والتي تقدمها السنترالات وبعض محلات البقالة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. الطريقة الرابعة: يمكن للعميل من خلال تلك الطريقة، سداد قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة، حيث تتيح إمكانية سداد الفاتورة للعملاء باستخدام بطاقة الصراف الآلي من المنزل.

كود الهاتف الأرضي

يجب على العميل الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون يناير 2021، معرفة كود أو مفتاح التليفون الأرضي، لإدخاله أثناء الاستعلام عن الفاتورة، وجاءت الأكواد وفقًا للمحافظات والمناطق كالتالي: