إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل بعد واقعة الممثل السكران.. "تفاصيل"

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقف النقابة من واقعة الممثل السكران التي أكدتها الفنانة رحاب الجمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

موقف النقابة من باسم سمرة ورحاب الجمل

وصرح زكي، بأنه تم إيقاف الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل، وذلك بعد تعدي الأول بالإساءة للأخيرة ولفريق عمل فيلم "الديك العياط"، لافتًا إلى أنه بموجب ذلك القرار سيتم منعهم من مزاولة المهنة في مصر وخارجها.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم التحقيق في الواقعة خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن ما حدث إساءة للوسط الفني المصري بالكامل، موضحا أن قراره المفاجئ جاء بسبب عدم التزامهما بالصمت تجاه الواقعة حتى يتم التحقيق فيها داخل النقابة.

تهديد رحاب الجمل

كانت قد نشرت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل الواقعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

استطردت الفنانة رحاب الجمل حديثها، قائلة: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. أنا هاربيك".

الجدير بالذكر، أن الفنان باسم سمرة خرج ليرد عليها بعد ارتباط اسمه بالواقعة التي أصبحث حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.