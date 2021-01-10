عبد الباسط الشرقاوى: الدولة تقدم كافة المستلزمات الطبية المتوفرة لعلاج مرضى كورونا

أكد النائب عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة يعملون على قدمٍ وساق من أجل توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، علاوة على ضخ أعداد كبيرة من أنابيب الأكسجين، حتى نتدارك حدوث أى أزمات في أى وقت، مشيدًا بتعاقد الحكومة على 20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



عبدالباسط الشرقاوى: الدولة تسعى جاهدة لمواجهة كورونا

عبدالباسط الشرقاوى: لابد من التصدى لجشع التجار

وأضاف عضو مجلس النواب، عبدالباسط الشرقاوي، فى تصريحات صحفية أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على جائحة كورونا، وتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، وتحذيرهم من الاستهتار بالفيروس، حتى لا تزيد الإصابات، مطالبًا بضرورة المواجهة الجادة والحاسمة ضد أى تراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمنتهى الحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.وطالب عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بضرورة التصدي لجشع التجار وموردي اسطوانات الأكسجين للمحافظات، بعد ارتفاع أسعارها، التي وصلت في بعض المناطق إلى 4 آلاف جنيها للأنبوب الواحد بعد 1300 جنيه، بجانب ضرورة تطبيق عقوبة رادعة وفرض رقابة مشددة على جميع منافذ بيع اسطوانات الأكسجين ومحال المستلزمات الطبية.

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كما وجه نائب الوفد، عبدالباسط الشرقاوى، التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من المنتمين للمنظومة الصحية بجميع المحافظات لاستمرارهم في أداء دورهم البطولي بحرفية ومهنية عالية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتسعى الحكومة جاهدة بكل السبل للتصدى لأزمة كورونا، وذلك من خلال ضخ المزيد من أنابيب الأكسجين فى بروتوكولات العلاج فى مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا.