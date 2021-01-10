عبدالباسط الشرقاوى - أرشيفية
أكد النائب عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة يعملون على قدمٍ وساق من أجل توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، علاوة على ضخ أعداد كبيرة من أنابيب الأكسجين، حتى نتدارك حدوث أى أزمات في أى وقت، مشيدًا بتعاقد الحكومة على 20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
عبدالباسط الشرقاوى: الدولة تسعى جاهدة لمواجهة كوروناوأضاف عضو مجلس النواب، عبدالباسط الشرقاوي، فى تصريحات صحفية أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على جائحة كورونا، وتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، وتحذيرهم من الاستهتار بالفيروس، حتى لا تزيد الإصابات، مطالبًا بضرورة المواجهة الجادة والحاسمة ضد أى تراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمنتهى الحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
عبدالباسط الشرقاوى: لابد من التصدى لجشع التجاروطالب عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بضرورة التصدي لجشع التجار وموردي اسطوانات الأكسجين للمحافظات، بعد ارتفاع أسعارها، التي وصلت في بعض المناطق إلى 4 آلاف جنيها للأنبوب الواحد بعد 1300 جنيه، بجانب ضرورة تطبيق عقوبة رادعة وفرض رقابة مشددة على جميع منافذ بيع اسطوانات الأكسجين ومحال المستلزمات الطبية.
اقرأ أيضًا: أحمد مهنى: توجيه الرئيس بزيادة الاحتياطي اليومي من الأكسجين يمنع حدوث الكوارث
كما وجه نائب الوفد، عبدالباسط الشرقاوى، التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من المنتمين للمنظومة الصحية بجميع المحافظات لاستمرارهم في أداء دورهم البطولي بحرفية ومهنية عالية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتسعى الحكومة جاهدة بكل السبل للتصدى لأزمة كورونا، وذلك من خلال ضخ المزيد من أنابيب الأكسجين فى بروتوكولات العلاج فى مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الباسط الشرقاوى: الدولة تقدم كافة المستلزمات الطبية المتوفرة لعلاج مرضى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.