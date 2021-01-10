أحمد شوبير: رئيس الأهلي السابق قريب من خوض انتخابات اتحاد الكرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن محمود طاهر رئيس الأهلي السابق ومصطفى مراد فهمي سكرتير الكاف الأسبق ينويان الترشح على مقعد رئيس اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "مفاجأة كبيرة، وهي أن محمود طاهر رئيس الأهلي لسابق، ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف، يدرسان الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة".

وأكمل: "محمود طاهر ومصطفى مراد فهمي لن يترشحا ضد بعضهما في انتخابات اتحاد الكرة".

وتابع: "هناك علاقة صداقة بين محمود طاهر ومصطفى مراد تمنع ترشحهما ضد بعضهما".

وأكد على أنه سيدعم محمود طاهر في حال ترشحه، وذلك على الرغم من أنه كان ضد توليه لرئاسة النادي الأهلي، لأنه وكما قال، مقتنع بمحمود الخطيب ومجلس إدارته بشكل كبير.

أحمد شوبير يكشف عن احتمالية إلغاء الدوري



حذر أحمد شوبير من احتمالية إلغاء الدوري المصري والتي سيتسبب فيها اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد على حد وصفه.

ووصف أحمد شوبير اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بلجنة التطبيع الأحادية، والتي وصفها بأنها تدار بشكل منفرد، مؤكدا على أن الفشل قادم لها لامحالة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذعي صباح اليوم: "

أنا

مندهش من تغيير بنود اللائحة الخاصة بالدوري، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا وشروط تأجيل المباريات، هذا الأمر سيؤدي إلى تأجيل العديد من المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "

مسؤولو الجبلاية بعد فترة، ستصيبهم المفاجأة بسبب خوض الأهلي كأس العالم للأندية، وتأجيل مبارياته، ثم مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وفي النهاية سيلجأون لاتخاذ قرار بإلغاء الدوري، وأنا أحذر من هذا الأمر، في الوقت الحالي ويتصدر قمة ترتيب الدوري كل من الأهلي والزمالك، وليس مثل ما قال البعض في الموسم الماضي عن تصدر الأهلي للدوري واستكماله من أجل فوزه".

يذكر أن الأهلي تصدر الدوري بعد فوزه على سيرامبكا كليوباترا أول أمس بنتيجة 2-0، بينما شاركه الزمالك الوصافة بعد فوزه أمس على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.