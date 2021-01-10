زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات.. "تفاصيل"

زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات، انتشر العديد من الأنباء عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بزيادة سنوات الكلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه لا صحة لزيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هي 5 سنوات فقط.

وأشارت الوزرة، إلى أن المقترح الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملي، وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه.

الدراسة عن بعد