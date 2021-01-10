محمد منظور: مشروع مستقبل مصر إضافة حيوية للمشاريع القومية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد منظور، إلى أن المشروع يحقق تكامل بالنسبة لمشروعات التصنيع الغذائي مع الإنتاج الزراعي، ويحقق إتاحة فرص استثمارية للعديد من الشركات الزراعية المتخصصة، وكذلك فإنه يوفر فرص عمل للشباب، والتى تعد بالآلاف بالنسبة لفرص العمل المستدامة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنه يوفر العملة الصعبة، نتيجة الإحلال محل الواردات، كما يحقق التناسق بين مختلف الجهات التي تعمل على تنفيذه، حيث يعد أحد التوجيهات المباشرة من للرئيس السيسي لقيادات المشروع.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد منظور:" مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يعد أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية، التي تسد جزءاً كبيراً من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر، باستخدام التقنيات الحديثة مما سيزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية".