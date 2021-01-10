محمد منظور: مشروع مستقبل مصر إضافة حيوية للمشاريع القومية

محمد منظور - أرشيفية
قال النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والذي يستهدف استصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، يمثل إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة، التي تعيد الريادة من جديد للزراعة المصرية، وإضافة لتعزيز الأمن الغذائي لمصر.
محمد منظور: الرئيس يولى أهتمام بقطاع الزراعةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا ومساندة كبيرة لقطاع الزراعة والعمل على تحسين وضع المزارعين والفلاحين، بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.
محمد منظور: المشروع يتيح فرص استثمارية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد منظور، إلى أن المشروع يحقق تكامل بالنسبة لمشروعات التصنيع الغذائي مع الإنتاج الزراعي، ويحقق إتاحة فرص استثمارية للعديد من الشركات الزراعية المتخصصة، وكذلك فإنه يوفر فرص عمل للشباب، والتى تعد بالآلاف بالنسبة لفرص العمل المستدامة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنه يوفر العملة الصعبة، نتيجة الإحلال محل الواردات، كما يحقق التناسق بين مختلف الجهات التي تعمل على تنفيذه، حيث يعد أحد التوجيهات المباشرة من للرئيس السيسي لقيادات المشروع.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد منظور:" مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يعد أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية، التي تسد جزءاً كبيراً من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر، باستخدام التقنيات الحديثة مما سيزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية".
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