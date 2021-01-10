بينهم على جمعة.. 5 من المعينين بالنواب ينهون إجراءات العضوية

وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، توافد أعضاء مجلس النواب الجدد من المعينين بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلى مقر الأمانة العامة للنواب، بهدف إنهاء إجراءات العضوية، واستخراج الكارنيهات الخاصة بالمجلس الجديد.
وحصل حتى الآن 5 من المعيين البالغ عددهم 28 نائب، على كارنيهاتهم وسط سلاسة وسهولة في الإجراءات، وهم: سحر عبدالمنعم محمد ، والنائبة نيڨين حمدي بدوي، والنائبة، داليا السيد السعدني، بخلاف الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أنه تترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.
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