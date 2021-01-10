شركة المياه تهيب بمستشفيات محافظة القاهرة بسبب انقطاع خدماتها

نوهت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق داخل محافظة القاهرة، غدًا الاثنين، وذلك نظرا لاعمال تطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

قطع المياه في محافظة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن قطع المياه، عن المنطقة الصناعية بالعباسية، شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما، مجمع المدارس، مسجد الرحمن الرحيم، مستشفى الزهراء، شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة، شارع الشيخ عبدالله، شارع نادى المياه، شارع الفردوس، مستشفى القوات الجوية.

وأشارت الشركة، إلى أن المياه ستكون ضعيفة في باقي مناطق العباسية و منطقة الجمالية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 11-01-2021 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 لمدة 8 ساعات.