الدكتور علي جمعة عقب استلامه كارنيه عضوية برلمان 2021: شكرا للرئيس السيسي..والجرائم الإلكرتونية من الأولويات

أنهي الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب المعين إجراءات عضوية البرلمان بعد تعيينه بمجلس النواب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسط إجراءات صارمة من الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، لإنهاء الإجراءات لكافة المعينين الصادر بهم قرار جمهوري مساء الخميس الماضي في ضوء نسبة الـ5% للتعيين بالمجلس.

ووجه جمعه في تصريحات للمحررين البرلمانين الشكر، لرئيس الجمهورية علي هذه الثقة، مؤكدا علي أن ملف الأسرة يشغله كثيرا وسيكون من أولوياته، بالإضافة إلي ملف المعيشية اليومية للمواطنين، والعمل علي وضع تشريعات تجعلها أسهل وأفضل خلال الفترة المقبلة.

علي جمعة يشكر الرئيس السيسي

النواب المعينون بقرار الرئيس السيسي يتوافدون علي البرلمان لإنهاء إجراءات العضوية وتسلم الحقائب النيابية

ولفت عضو مجلس النواب المعين، إلي أن ملف الفتاوي فضو ضوء السماء المفتوحة سيكون الأولويات ولكن لن ينضبط من خلال التشريعات وأنما بالثقافة وكثير من الأخلاقيات المطلوبة في التعليم والدراسة ، حيث أن التشريعات لن تكون صارمة في منع هذه الفتاوي، بجانب ملفات الجرائم الإلكرتونية التى أثرت بشكل سلبي علي المجتمع .

بدأ نواب البرلمان المعينين بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوافد علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس.