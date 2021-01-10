رسميا.. سموحة يتعاقد مع لاعبين من الأهلي.. تعرف عليهم

صرح رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر لإذاعة أون سبورت "علمنا أن أحمد ريان يريد الرحيل عن الأهلي اتفقنا معه على كل شيء والأمر نفسه بالنسبة لصلاح محسن" لكن تتبقي موافقة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بعد الرجوع لمدرب الفريق "موسيماني".

واستكمل حديثة أن نادي الزمالك طلب لاعب فريق سموحة حسام حسن للأنضمام الي الفرقة خلال الفترة المقبلة لكن ثمنة لايقل عن 40 مليون جنية لأنه يعتبر أفضل مهاجم في مصر الأن ولأن بديلة غالي جداً ، ويوجد لاعب عربي نفوضة يريد مليوني دولار في الموسم الواحد .

والجدير بالذكر أن يحتل فريق سموحة المركز ال13 في ترتيب جدول المباريات برصيد 6 نقاط من أصل 5مباريات خاضها الفريق .

وكانت اخر مواجهات فريق سموحة امام فريق سيراميكا كيلوبترا في الدوري والتي انتهت بنتيجة سلبية حيث يحتل فريق سيراميكا كيلوبترا المركز الثامن في ترتيب جدول المباريات برصيد 7نقاط من أصل 5مباريات خاضها الفريق والذي يقدم مستوي جيد في مبارياته الأخيره التي خاضها. بينما يستعد فريق سموحة لمباراته المقبلة في بطولة الدوري الممتاز امام فريق البنك الأهلي يوم الثلاثاء 12/1 القادم والمقرر إقامته في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ،بينما مباراته امام فريق الإنتاج الحربي يوم الأحد 17/1في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويسعي سموحة تقديم عروض جيده في منافسات البطولة لتعزيز مكانته في الدوري والدخول في المربع الذهبي لمنافسة الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري.

وقد أعلن منذ ايام المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

وكان يلعب ضمن صفوف فريق سموحة ناصر ماهر ولكن عاد بعد إنتهاء الإعارة الي صفوف النادي الأهلي وقد خضع لعلية جراحية في الكثف خلال اسابيع بعد إصابته اثناء خوضة مباراة مع المارد الأحمر وهو يخضع الأن الي جلسات تأهلية لعودتة سريعاً والأنضمام الي التدريبات الجماعية للفريق .

