إنهيار شقيقة الراحل هادي الجيار أثناء الجنازة "صور"

انهارت شقيقة الفنان الراحل هادي الجيار بالبكاء خلال أداء صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حرص عدد كبير من نجوم الشاشة المصرية على الوداع الأخير للراحل هادي الجيار، ومنهم الفنان القدير أشرف زكي، منير مكرم، فتوح احمد، محمد رياض وهشام ماجد.

وفاة الفنان هادي الجيار

أعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله".

أخر ظهور للراحل هادي الجيار

كان آخر منشور قام بمشاركته الفنان الراحل هادي الجيار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إعلانه إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، قائلًا: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

تدهور الحالة الصحية لهادي الجيار

بعد ساعات قليلة تدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير هادي الجيار، ليدخل على إثرها إلى مستشفى الهرم، ولن يتمكن من الصمود أمام الفيروس اللعين وهزمه في أيام، والذي إلا أن السبب وراء عدم مقدرته المقاومة هو إجرائه عملية قلب مفتوح من فترة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وانضم الفنان هادى الجيار في وقت سابق لمسلسل الاختيار الجزء الثاني من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، وكذلك مسلسل موسى الذي كان سيشارك من خلاله بدور جديد.