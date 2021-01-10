آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. تبرعات بالملايين لمواجهة آثار كورونا

آخر أخبار صندوق دوت الخليج اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة أبرز وأهم الأخبار المتعلقة بصندوق دوت الخليج، وذلك لمعرفة آخر الوظائف والخدمات الأخيرة التى يقدمها الصندوق، ونقدم لمتابعينا ملخصًا وافيًا يتعلق بكل ما يتعلق بالصندوق بدءًا من تأسيسه فى عام 2014 وحتى آخر الاسهامات التى قدمها والمتبرعين.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج

أولا: التبرعات

لا يتوقف المصريون عن ضخ مواردهم المالية لصندوق دوت الخليج، والذى يدعم بدوره الفئات الأكثر احتياجًا فى حلقة متتابعة، خاصة المتضررين من جائحة كورونا والتى أثرت بالسلب على شرائح ممتدة فى المجتمع المصرى، ولكن الصندوق لم يتوانى عن المساندة المستمرة فى هذا الشأن، ونسرد فى التقرير التالى آخر المتبرعين.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. آخر المتبرعين

كانت جائحة كورونا بكل ما تحمله من أعباء مادية ومعنوية على المواطنين، رسالة للقادرين تفيد بضرورة دعم أبناء هذا البلد الكبير، وهو ما حدث فعلا حيث انفجرت الرسائل الراغبة فى مد يد العون والمساعدة، وكان آخر المتبرعين أثنين من فئات اجتماعية متفاوتة هما رجل الأعمال رامى لكح، والسيدة الشرقاوية سعيدة محمد محمد، وتقديمهما هذا الدعم المادى أرثى انعكاسًا طيبًا للكثير من المصريين، حيث تتفاوت قدراتهم المالية بشكل كبير، لكنهما لم يتخلفوا عن تقديم يد العون.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. رامى لكح يتبرع ب30 مليون جنيه

يسعى الجميع إلى دعم الوطن فى ظل أزمة كورونا، حيث يتسابقون للخروج من تلك الأزمة، ومع ظهور بوادر للقاح كورونا، انطلقت المساهمات منتظمة ومتسارعة من أجل شراء اللقاح، وكان آخر ذلك الدعم، من رجل الأعمال والمستثمر رامي لكح، والذى قدم تبرعًا ضخمًا يبلغ 30 مليون جنيه للمساهمة فى شراء فيروس كورونا.

سعيدة محمد تعلن تبرعها بربع مليون جنيه

لفتت السيدة الشرقاوية، سعيدة محمد، الأنظار بتبرعها إلى صندوق دوت الخليج للمساهمة فى دعم الدولة للتصدى لجائحة كورونا، حيث أعلنت عن تبرعها بربع مليون جنيه، وهى ليست المرة الأولى لتلك السيدة المحبة لمصر.

اسهامات ممتدة ونماذج عظيمة يقدمها أبناء مصر، حتى يمكن أن نصف هذا التسابق بالملحمة الوطنية الإنسانية، حيث لا يتوانى أحد عن المساندة.