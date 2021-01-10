النائبة داليا السعدني: الهوية المصرية المعمارية من أولوياتي ببرلمان 2021

أنهت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب المعينة، إجراءات عضوية البرلمان بعد تعيينها بمجلس النواب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسط إجراءات صارمة من الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، لإنهاء الإجراءات لكافة المعينين الصادر بهم قرار جمهوري مساء الخميس الماضي في ضوء نسبة الـ5% للتعيين بالمجلس.

وأشارت إلى أن خبر تعيينها بمجلس النواب كان مفاجأة بالنسبة لى وغير متوقعة ، وبالنسبة لتنظيم الاستقبال من قبل أمانة المجلس ، أكدت النائبة داليا السعدنى بأن التنظيم على أعلى مستوى وراقى جداً ومنظم جداً ويتم إتباع معايير السلامة والصحة وأنا كنت قليقة جداً ولكن المجهود المبذول من الأمانة مبهر وعلى أعلى مستوى

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 .

وبالنسبة لأهم الملفات : أشارت إلى أنه بحكم عملها كمهندسة معمارية في مصر والهوية المصرية المعمارية التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها كنوع من إحترام تاريخنا ولأن هناك دول كثير في العالم تبنى السياحة على المعمار ، وليس هناك أفضل من مصر لأن تكون وجه حضاري للعالم ، بالإضافة إلى تنسيق الشوارع والوجه العام والذى لابد أن يكون للشباب دور في تغيير وجه مصر أمام العالم .

أكدت أن ملف المرأة سيكون على رأس أولوياتها خاصة بعد دور المرأة الذى شهده المجتمع المصرى خلال الـ 10 سنوات الماضية والتغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت في مصر وكان للمرأة دور كبير لذلك لابد من دعم دور المرأة على المستوى السياسى والاجتماعى بالإضافة إلى ملفات حماية المرأة وتكريمها .

وبدأ نواب البرلمان المعينين بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوافد علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

النائبة هدي عبد الستار : نسبة المرأة ببرلمان 2021 فخر للمصريين

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس