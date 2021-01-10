النائب عماد خليل: ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المعينة بقرار رئيس الجمهورية ،عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية واحتياجاتها .

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وأضاف عقب استخراجه كارنيه العضوية أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد ، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن.

وتابع: سعادتي كبيرة بخبر تعييني بمجلس النواب الذي جاء في مناسبة سعيدة وهى عيد الميلاد المجيد ، وكان العيد بالنسبة له عيدين ، ولاسيما لثقة رئيس الجمهورية في الشباب ، وفى هذا الجيل من الشباب ، وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب ، هذا الكيان الذى خرج منه كوادر سواء على المستوى التنفيذي فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب في البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.

وبدأ نواب البرلمان المعينين بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوافد علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

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يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس