النائبة درية شرف الدين عقب إنهاء إجراءات العضوية:أرجو أن يكون تعيين بالبرلمان إضافة لي

أنهت النائبة درية شرف الدين، المعينه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس النواب إجراءات عضوية البرلمان اليوم الأحد، وسط إجراءات صارمة من الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، لإنهاء الإجراءات لكافة المعينين الصادر بهم قرار جمهوري مساء الخميس الماضي في ضوء نسبة الـ5% للتعيين بالمجلس.

أعربت عن اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب ، قائلة : أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لي ، وأن أكون عند ثقة السيد الرئيس الذى قام باختيارى وعند ثقة الشعب المصرى لأننى سأكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة فقط .

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وشددت على احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية .وأشارت إلى أن الشعب المصرى ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير ، وأن النواب ينظروا إلى مصلحة الشعب .

وأضافت أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة ، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات ، مضيفة أن هذه المؤسسة في خدمة الجميع . مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي شهدتها في مجلس النواب ووصفتها بأنها على أعلى مستوى من قبل الأمانة العامة للمجلس في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه الظروف الصعبة ،

ولفتت إلى أنها تعمدت الظهور بالكمامة كنوع من ضرورة أن يتخذ الجميع الإجراءات الاحترازية ، خاصة في ظل الجائحة التي يشهدها العالم كله .

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وبدأ نواب البرلمان المعينين بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوافد علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس