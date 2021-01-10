الحكومة تنفى زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى لـ6 سنوات

جدة - نرمين السيد - وكان قد انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى إلى 6 سنوات، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن المقترح الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملى، وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعى حتى يمكن تطبيقه.

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