حسام غالى: التنوع داخل البرلمان سيكون له مردود إيجابى

جدة - نرمين السيد - أعرب النائب حسام غالى، المعين بمجلس النواب، عن سعادته بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده فى خدمة الشعب المصرى.





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