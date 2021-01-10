النائبة داليا السعدنى: السياحة المعمارية من أولوياتى تحت القبة

جدة - نرمين السيد - قالت النائبه داليا السعدنى، عضو البرلمان المعينة، إن خبر تعيينها بمجلس النواب كان مفاجأة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن التنظيم من قبل الأمانة العامة للمجلس كان على أعلى مستوى وراق جداً ومنظم جداً، ويتم اتباع معايير السلامة والصحة.





وأوضحت، خلال استخراجها كارنيه عضوية مجلس النواب، أنها بحكم عملها كمهندسة معمارية ترى أن الهوية المصرية المعمارية تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها كنوع من احترام تاريخنا ولأن هناك دولا كثيرة فى العالم تبنى على السياحة المعمارية. وأكدت أنه ليس هناك أفضل من مصر لأن تكون وجه حضارى للعالم، داعية لأن يكون للشباب دور فى تغيير وجه مصر أمام العالم. وتابعت أن ملف المرأة سيكون على رأس أولوياتها خصوصا بعد دور المرأة الذى شهده المجتمع المصرى خلال الـ10 سنوات الماضية، والتغييرات السياسية والاجتماعية التى حدثت فى مصر، وكان للمرأة دور كبير، لذلك لا بد من دعم دور المرأة على المستوى السياسى والاجتماعى بالإضافة إلى ملفات حماية المرأة وتكريمها.

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