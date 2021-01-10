درية شرف الدين: سأكون نائبة عن الشعب وليس دائرة بعينها

جدة - نرمين السيد - أعربت النائبة درية شرف الدين، عضو المجلس المعين، عن اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب، قائلة: "أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لى، وأن أكون عند ثقة الرئيس الذى قام باختيارى وعند ثقة الشعب المصرى لأننى سأكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة فقط".





وشددت فى تصريحات لها خلال استخراجها كارنيه عضوية البرلمان، على احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية. وأشارت إلى أن الشعب المصرى ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير، وأن النواب ينظرون إلى مصلحة الشعب. وأضافت أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات، موضحة أن هذه المؤسسة فى خدمة الجميع. وأشادت بالإجراءات الاحترازية التى شهدتها فى مجلس النواب ووصفتها بأنها على أعلى مستوى من قبل الأمانة العامة للمجلس فى ظل الإجراءات المشددة التى تتخذها الدولة لمواجهة هذه الظروف الصعبة. ولفتت إلى أنها تعمدت الظهور بالكمامة كنوع من ضرورة أن يتخذ الجميع الإجراءات الاحترازية، فى ظل الجائحة التى يشهدها العالم كله.

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