الصحة تعترف بالأشعة المقطعية وpcr لإثبات الوفاة بكورونا للأطقم الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بشأن خطوات استخراج شهادة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية، يجب موافاتها بصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة، وتقرير طبي مفصل من المستشفى المتوفى بها المصاب.

وقالت الوزارة إن من بين الأوراق المطلوبة، نتيجة المسحة لإثبات إصابة المتوفى، وفي حال عدم وجودها، يؤخذ بالأشعة المقطعية التي تثبت الإصابة بالالتهاب الرئوي غير النمطي.

وأضافت أنه بين الأوراق المطلوبة، نموذج إخطار إصابة من جهة العمل، مشيرة إلى أنه يرسل الملف كاملا إلى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافي لكل حالة، وبعد فحصه يرسل للإدارة المركزية للجان الطبية للعرض على اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية والعجز المهني.

ويرسل بعدها الملف كاملا لهيئة التأمين الاجتماعي، لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن اجتماع نقيب الأطباء ومسئولي النقابة مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ناقش معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا، والذى يبلغ 80% من الحد التأمينى.

وأوضح أن ذوى شهداء 2020، سيحصلون على 5600 جنيه، وشهداء 2021، سيحصلون على 6000 جنيه.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع توضيح النقاط الآتية:

1- قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2019، وأن هذا القرار يتفق مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية ولا نحتاج إلى أى تعديل قانونى.

2- الأوراق المطلوبة

شهادة الوفاة

مسحة pcr

تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة.

3- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل.

4- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين، المعاش العادى ومعاش الإصابة مجتمعين.