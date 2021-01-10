الرعاية الصحية: 7 أرقام تليفونية لدعم حالات العزل المنزلي ببورسعيد ومتابعتهم مجانًا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل،عن توفير خطوط تليفونية لتلقي استفسارات المصابين بفيروس كورونا، وتقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد بالإضافة إلي خدمات الدعم النفسى للمرضى ولذويهم وذلك بمستشفيي المبرة والحياة بورفؤاد، واللذين خصصتهما الهيئة العامة للرعاية الصحية لعزل مصابي كورونا الواقعين في نطاق محافظة بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم ،الأحد، أنه تم تخصيص أرقام 01147077744، 01119211364 لمتابعة مرضى مستشفى المبرة وتقديم الدعم النفسي والاستشارات الطبيةلهم ولذويهم بالمجان ، كما تم تخصيص الرقم 01030830465 بمستشفى الحياة بورفؤاد لنفس الغرض، لافتة إلى استمرار عمل هذه الخطوط يوميًا على مدار 24ساعة .

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية : تم تخصيص رقم 01273343733 لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بكورونا في محافظة وبورسعيد، إضافة إلى الأرقام الأرضي المخصصة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى من خلال أرقام 0663257999 ، 0663257444، وذلك في كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى الرقم 01555299221 المتاح للرد على الاستفسارات الطبية من خلال خدمة الواتس آب، وذلك تسهيلًا علي المنتفعين بخدمات منظومةًالتأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشار البيان إلى أن المتطوعين للعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ لتنسيق نقل الحالات غير المستقرة والحرجة، للمستشفيات، فيما تتم متابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا حتى تمام الشفاء، فضلًا عن التنسيق مع مديري الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة سواء من خط الاشتباه أو من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفيات العزل وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وقال البيان : يتم متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد،، مؤكدا استمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة، وتشديد الرقابة الداخلية وتكثيف مرور لجان مكافحة العدوى ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الصحية ومراقبة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل خدمات الحجز للكشف بالوحدات والمراكز الصحية بورسعيد عبر الاتصال بالخط الساخن 15344،وتخصيص مكتب لكبار السن داخل كل وحدة للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة الصحية باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن خطة الهيئة في مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي يتم تنفيذها حاليًا، تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات وزيرة الصحة والسكان، بتطوير الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة على مستوى الدولة وتطويع الوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.