طقس مضطرب خلال الـ 72 ساعة القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة وأمطار

تشهد الأحوال الجوية على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واضطراب في حالة الطقس، حيث متوقع أن يكون هناك ارتفاع في معدل درجات الحرارة اعتبارا من غدا الأثنين، يصاحب ذلك أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق، ويكون هناك على البعض الأخر نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة محافظات.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أعلنتها، فإنه من المتوقع أن يكون حالة الطقس غدا الأثنين، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب والرياح معتدلة

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق تكون كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة، ويبقى الطقس مائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة كثيفة.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية، يصاحبه شبورة كثيفة ومائل للحرارة على محافظات الصعيد، بارد ليلا.

أما عن يوم الأربعاء، تشهد البلاد نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة على القاهرة والوجة البحري، وأيضا على سواحل البلاد وشمال الصعيد، ويبقى الطقس ما بين الدافئ والمعتدل على سيناء وجنوب الصعيد نهارا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية.

وحول درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 لـ 26 للعظمى والصغرى 14 لـ 15، السواحل الشمالية 21 لـ 23 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16، أما على محافظات الصعيد تتراوح ما بين 26 لـ 30 للعظمى والصغرى 10.