نائب: برلمان 2021 سيكون له دور كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يُمثل كل فئات المجتمع بشكل يليق بها، حيث يضم كافة التخصصات على المستوى الاقتصادي أو التعليمي أو النقابات المهنية أو العمال، وبالتالي أي فرصة لعرض القانون سيكون هناك القدرة الكاملة للمناقشة المكتملة لإصدار القانون بما يليق بطموحات وآمال الشعب، وسيكون هناك صوت جاد وقوي ومعبر لقوى الشعب، وسيكون من أقوى المجالس الداعمة للقوى الشعبية لدعم نهضة مصر.

وأضاف "محسب" في بيان له، اليوم الأحد، أن هناك عدد من التشريعات التي سيكون لها أولوية قصوى خلال الفصل التشريعي الثاني، وفى مقدمتها تلك المتعلقة بالمنظومة الصحية، والاقتصادية، والاستثمارية، والدعم، وكافة القضايا التي تخص المواطنين وفى المقدمة قانون المحليات الذي يحظى باهتمام خاص لما يمثله من تطبيق اللامركزية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول غير المُستغلة للمحافظات لتخفيف كاهل الأعباء عن الموازنة العامة وفى نفس الوقت الانتهاء من المشروعات العالقة في المحافظات المختلفة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحجم الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لضمان سلامة الجميع، والمتمثلة في عقد الجلسة الافتتاحية على أكثر من جلسة وأداء القسم على مرحلتين، في خطوة تحسب للأمين العام، حيث سبق وأن تم اتخاذ خطوات جادة بالمثل في حفل استخراج كارنيهات العضوية، وهذا هو عهدنا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة خلال الأزمة الأخيرة، وأن مجلس النواب مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأكد "محسب"، أن المواطنين ينتظرون المزيد من برلمان 2021، سواء على صعيد الخدمات أو التشريعات، ووجود برلمان بهذه التركيبة سيكون له دور كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل كبير، إلى جانب وجود الغرفة التشريعية الثانية، وكل هذا سيكون له دور كبير في إثراء المناقشات تحت القبة لصالح الوطن والمواطن.

