نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة للقضاء على جائحة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة يعملوا علي قدمٍ وساق من أجل توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، علاوة علي ذلك ضخ أعداد كبيرة من أنابيب الأكسجين تدارك حدوث أزمات في أي وقت، مشيدًا بتعاقد الحكومة على 20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على جائحة كورونا وحماية المواطنين من خطورة عدم وعيهم واستهتارهم بالفيروس رغم تزايد الإصابة، مطالبًا بضرورة المواجهة الجادة والحاسمة ضد أي تراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمنتهى الحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

وطالب «الشرقاوي»، التصدي لجشع التجار وموردي اسطوانات الأكسجين للمحافظات، بعد ارتفاع أسعارها، التي وصلت في بعض المناطق إلى 4 آلاف جنيها للأنبوب الواحد بعد 1300 جنيه، بجانب ضرورة تطبيق عقوبة رادعة وفرض رقابة مشددة على جميع منافذ بيع اسطوانات الأكسجين ومحال المستلزمات الطبية.

كما وجه «نائب الوفد»، التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من المنتمين للمنظومة الصحية بجميع المحافظات لاستمرارهم في أداء دورهم البطولي بحرفية ومهنية عالية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.