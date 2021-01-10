نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يعلن تفاصيل التسجيل لاقتناء الدراجات الهوائية بمبادرة "دراجتك صحتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بمسرح الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الوزارة وشركة "طلبات" ضمن مشروع "زود دخلك" في إطار مبادرة "دراجتك.. صحتك" بهدف توفير فرص عمل للشباب المقتنيين للدراجات الهوائية التي تطرحتها الوزارة.

حضر الحفل سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، والكابتن أحمد حسام ميدو، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، ومن جانب شركة طلبات مصر المدير التنفيذي للشركة.

وتضمن حفل توقيع بروتوكول التعاون الإعلان عن الرابط الإليكتروني للتسجيل لاقتناء الدراجات المدرجة بالمرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك" والتي تتضمن 7200 دراجة بتنفيذ من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبنك القاهرة.

وفي كلمته، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى نهج الوزارة نحو الدمج والربط بين قطاعي الشباب والرياضة، وإعلاء التنمية الرياضية بالمجتمع، وتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية، مشيرًا إلى أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع الشباب والمواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية في التنقل ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها.

وكشف الوزير أنه كبداية مع شركة طلبات مصر، فأنه سينضم 500 فرد ممن اقتنوا الدراجات الهوائية لأسطول العمل إلى شركة طلبات.

وأعلن وزير الرياضة عن الرابط الإليكتروني لاقتناء الدراجات الهوائية ضمن مبادرة الوزارة "دراجتك.. صحتك" ، موضحًا انه في إطار تسهيل الحصول على الدراجات فسيتم سداد قيمة الدراجة عبر شركة فوري والتي من شأنها أيضًا توفير خدمة شحن الدراجة لمقار مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات بعد دفع التكلفة المطلوبة بمنافذ فوري.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة طلبات إنه لمن دواعي الفخر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ضمن مبادرة" دراجتك صحتك" من خلال مشروع زود دخلك، مقدمًا التهنئة للوزارة لتنفيذها العديد من مشروعات تنموية كبيرة للشباب داخل المجتمع.

وأضاف نشهد اليوم بروتوكول تعاون لدعم الشباب المصري استنادًا على رؤية وزارة الشباب والرياضة من خلال نشر ثقافة التنقل بالدراجات الهوائية، وانضمام الشباب للعمل بشركة طلبات بعد تدريبهم في إطار توفير فرص العمل لهم بنظام العمل الحر، وتزويد دخل مناسب لهم، وبما يتماشي مع التحول الرقمي للدولة المصرية، وتحسين نمط الحياة البدنية والصحية للشباب المستخدمين للدراجات الهوائية.