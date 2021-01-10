رحاب الجمل تتصدى لتهديدات باسم سمرة: "هرد بالقانون"

رحاب الجمل، الفنانة التي خرجت عن صمتها لكشف حقيقة الفنان باسم سمرة من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتشعل الوسط الفني بأكمله على مدار الساعات الماضية.

رحاب الجمل ترد على تهديدات باسم سمرة

أكدت الفنانة رحاب الجمل، أنها تلقت العديد من التهديدات ولكنها رفضت الإفصاح عن نوعية التهديد، قائلة: "مش هينفع اقول دلوقتي.. ولكن في مفاجأت كثيرة ولازم نستنى قرار النقابة..كل حاجة قالها وتهديداته هرد عليها بالقانون".

واستطردت رحاب حديثها في تصريحات اعلامية، قائلة: "الفنان الي بيتعدي على زمايله والويتر في المكان والامن ياخده يخرجه برة المكان هو الي بيشوفه صورة الفن.. مكتبتش البوست غير لما كل الطرق كانت مسدودة..كل حاجة اتقفلت قدامي.. وفي بلطجة عليا وفي قيود على قيادات.. وانا لو اتكلمت اكثر من كدة هتولع..هي كلمة واحدة وكرامة واحدة وموته واحدة".

رحاب الجمل تتوعد لباسم سمرة

توعدت الفنانة رحاب الجمل، للفنان باسم سمرة بعدما بدر منه تصرفات غير لائقة، وتهجمه على طاقم عمل فيلم الديك العياط بالسب والقذف وطرق نائية، وذلك بعدما نفى ما قالته وأنه لن يتحرك من منزله على الإطلاق بسبب عدم تلاقيه عمل خلال الفترة الحالية.

ونصحت "الجمل" جميع الفنانين الذين شهدوا على الموقف بعدم التستر والصمت على تلك الأفعال المهينة للفن والفنانين، قائلة: "متخافوش من حاجة ولا من حد والي عند حاجة يقولها".

موقف النقابة من الواقعة